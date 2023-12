Garimpo ilegal: PM faz maior apreensão de ouro da história do Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 47 kg de ouro, avaliado em R$ 14,9 milhões no último sábado (9/12). A apreensão é considerada a maior da história do Amazonas, segundo a corporação. Além do minério, dois homens foram presos e uma aeronave apreendida.

A equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreendeu as 42 barras de ouro na Avenida das Torres, zona norte de Manaus, capital do Amazonas.

Segundo a PM, os agentes de segurança receberam uma denúncia de que um roubo estava em andamento. Um Gol que transportava ouro teria sido abordado por homens que estavam em outro carro, um Doblò, que tentaram roubar o metal precioso e efetuaram disparos.

ouro apreendido pela Rocam

O ouro foi apreendido na Avenida das Torres, zona norte de Manaus Divulgação/PMAM

Ouro apreendido no Amazonas

Segundo a PF, o ouro apreendido tem um grau de pureza superior a 90% Divulgação/PFAM

barras de ouro

O ouro foi encontrado em um Gol Divulgação/PMAM

Barras de ouro em malas

Ao todo, foram apreendidas 42 barras de ouro Divulgação/PMAM

Os dois homens, que estavam no Gol com o minério, foram presos e encaminhados para a sede da Polícia Federal (PF) em Manaus. A dupla recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ambos serem atingidos pelos disparos durante a tentativa de roubo.

Os suspeitos que estavam no Dlobò fugiram.

Nos carros, os agentes encontraram um carregador de Glock, munições, dispositivos para perfurar pneu, uma faca, dois celulares, um GPS e R$ 6 mil em espécie.

De acordo com a PF, o ouro apreendido tem um grau de pureza superior a 90%. O minério foi encaminhado para perícia e ficou constatado de que ele foi extraído de um garimpo ilegal.