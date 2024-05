Prefeito cancela show de Victor e Leo em Fortaleza após críticas

O prefeito de Fortaleza (CE), José Sarto (PDT), anunciou o cancelamento do show da dupla Victor e Leo no São João da cidade. A mudança vem logo após diversas críticas da população e de parlamentares, que relembraram a condenação de Victor por agressão e desprezaram a presença dele no evento.

Em um comunicado compartilhado nas redes sociais, José afirmou que solicitou a troca da atração. “Determinei a substituição da dupla Victor e Leo em nosso São João. Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão”, escreveu.

Victor-Léo-Dupla

Victor e Léo Reprodução

Victor & Léo

Dupla cantou junta por 27 anos Reprodução / Isabella Pinheiro – GShow

Victor & Leo Na Luz do Som 2

Eles são irmãos Divulgação

Victor e Leo

Porém, ficaram afastados, enquanto focavam em outros projetos Divulgação/Gshow

Victor & Leo Na Luz do Som 3 red

Victor e Leo Divulgação

Victor & Leo Na Luz do Som 1 red

Victor e Leo Divulgação

Victor & Leo Na Luz do Som red

Os dois se separaram em 2018 Divulgação

Ele adiantou ainda que a programação completa do evento será divulgada em breve e lembrou que o São João de Fortaleza será entre 28 e 30 de junho, no Aterrinho da Praia de Iracema.

Nos comentários, muitas pessoas elogiaram a decisão. “Fez muito certo! Lugar de homem que bate em mulher é na prisão e não em palco”, escreveu uma delas.

Outros seguidores do prefeito aproveitaram para sugerir nomes, como Mastruz com Leite, Magníficos, Dorgival Dantas e Alceu Valença.

Protestos contra o show de Victor e Leo Entre as pessoas que protestaram contra o show está a vereadora Adriana Gerônimo (PSol), segundo informações do G1. Integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza, ela explicou que o colegiado entrou com um pedido para que o show fosse cancelado.

“É inadmissível que nós, na quarta maior capital do Brasil, aceitemos que um agressor de mulheres seja pago com dinheiro público”, reclamou a parlamentar.

Victor e Léo: relembre caso de agressão que encerrou a dupla Em 2017, um vídeo em que Victor Chaves agride a esposa, Poliana Bagatini Chaves, viralizou nas redes sociais e foi o responsável, entre outros motivos, para o fim da dupla. Em 2023, os irmãos anunciaram a volta aos palcos.

Agora, com Victor & Léo prestes a se reunirem novamente, a gravação voltou a circular nas redes sociais e chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. À época, a mulher disse que foi agredida por motivos fúteis. Ela tenta sair de perto do cantor e usar o elevador do imóvel em que eles moravam, em Minas Gerais.

O vídeo mostra que o cantor chega correndo, joga a ex-esposa no chão e dá alguns chutes. Confira o vídeo aqui.

Desfecho da agressão de Victor Indiciado pela Polícia Civil de Belo Horizonte por “vias de fato”, contravenção penal que define infrações de menor potencial abusivo, Victor foi condenado em primeira instância a 18 dias de prisão em regime aberto, além de indenização de R$ 20 mil à ex-esposa.

A decisão foi anunciada no fim de 2019. A dupla foi encerrada em 2018, com os cantores anunciando que essa seria uma pausa “prolongada, sem data de retorno”.

Durante uma entrevista ao podcast do jornalista André Piunti, Leo Chaves abriu o jogo e falou sobre o fim da dupla. “O que pesou mais foi a falta de homogeneidade, a falta de convergência nos objetivos, isso pesou muito”, pontuou o sertanejo, falando sobre a realidade por trás do fim.

Após se separar do irmão Victor, Léo Chaves continuou a caminhada na música em carreira solo. Em entrevista a Patrícia Poeta, no Encontro, o artista comentou sobre a trajetória sozinho pelos palcos.

“O mais complicado é entender pra onde ir, porque depois, você vem de uma grande marca com fãs no Brasil inteiro, músicas conhecidas, você entende que o histórico de pessoas que terminaram uma dupla e foram para carreira solo não é tão bom”, explicou Leo, ao ser questionado sobre as maiores dificuldades com a carreira solo.

“O que a gente fez foi parar, eu não fiz shows abertos em 4, 5 anos, comecei a fazer apenas eventos coorporativos”, completou o artista, revelando que voltou a fazer show para o público recentemente.