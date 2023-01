Garota de 13 anos é estuprada em ritual religioso no Maranhão

Uma garota de 13 anos foi estuprada no Maranhão durante um suposto ritual religioso. O caso aconteceu nessa sexta-feira (13/1), no munícipio de Penalva, no Maranhão.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito de praticar o crime foi “contratado” pelo tio da vítima para realizar um “trabalho” para ele. Em rituais que prometem prosperidade na área financeira ou na vida amorosa, a menina acabou sendo estuprada:

“O tio estava com problemas no casamento e teria pedido a esse homem para realizar um ‘trabalho’ que pudesse trazer a esposa de volta. Nisso, além de alguns materiais, como papel e limão, esse tio levou a própria sobrinha para a casa desse religioso e deixou os dois a sós. Nesse momento, ela foi estuprada”, afirmou a delegada Paula Feijó.

A mãe da garota foi quem a levou para o hospital que, após atendimento, acionou a polícia. Além da polícia civil, o Conselho Tutelar está acompanhando o caso e prestando apoio psicológico e cuidados médicos à adolescente.

O suspeito foi preso em flagrante no Povoado Vila Nova, em Monção, e encaminhado para uma Unidade Prisional de Ressocialização. O homem está preso preventivamente. “Pedimos a prisão preventiva por causa da gravidade do crime e seguimos em busca do tio da vítima, que segue foragido”, disse.