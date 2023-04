Garota de Ipanema é a música brasileira mais gravada na história; veja lista

Clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, a canção Garota de Ipanema é a música brasileira mais gravada de todos os tempos. Escrita em 1962, alcançou a primeira posição em pesquisa do Ecad, entidade responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais na indústria fonográfica. Até hoje, foram 442 regravações de artistas nacionais e internacionais, além de aparecer em diversas produções audiovisuais de cinema e televisão.

Garota de Ipanema ajudou a consolidar a bossa nova no mundo e ganhou uma versão em inglês,The Girl from Ipanema, cantada e tocada por astros do quilate de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Charlie Byrd, Herbie Mann e Stan Getz. Em 1965, ganhou o Grammy de gravação do ano.

Alguns dos primeiros artistas a gravar a música foram Pery Ribeiro, Os Cariocas e o Tamba Trio. Jobim e Vinicius aparecem na lista com outras duas composições: Eu Sei que Vou te Amar e Chega de Saudade.

Na segunda posição da lista estão empatadas Aquarela do Brasil, escrita por Ary Barroso na década de 1930, e Carinhoso, composta por Pixinguinha e Braguinha em 1968, ambas com 430 gravações.

Em terceiro lugar vem Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com 382 gravações.

Veja a seguir as dez músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos, segundo o Ecad: