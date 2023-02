Gatos são levados por bandidos após roubo de carro na Vila Laura

A Polícia Civil investiga o roubo de um carro ocorrido na noite de segunda-feira (30), no bairro da Vila Laura, em Salvador. De acordo com a vítima, o crime foi praticado por três homens que estavam em outro veículo. No interior do veículo roubado estavam ainda dois gatos da família, que foram levados.

“Eu estava voltando de viagem com minha filha e fui deixar ela na casa da mãe. Quando eu retornei para o carro para ir embora (após deixar a filia) foi quando os ladrões chegaram em outro carro que também era roubado. O ladrão que estava no banco do motorista já saiu com a arma apontada para mim, me ameaçando. Tomou meus pertences, relógio e celular, e pediu a chave”, contou o advogado Murilo Rodrigues, vítima do assalto.

Murilo contou ainda que chegou a pedir que os bandidos o deixassem ao menos retirar os dois gatos – Beu e Nina – que estavam em suas gaiolas no banco de trás do veículo, no entanto, o pedido não foi atendido.

“Eles não permitiram e ameaçaram atirar, aí eu não tive escolha. Pedi até que jogassem as gaiolas, mas não teve jeito”, desabafou o advogado, que chegou ainda a fazer uma ronda pela região para ver se encontrava os animais abandonados.

Em nota, a Polícia Civil informou que imagens de câmeras da região devem ser solicitadas e analisadas. A Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV) está realizando diligências para identificar e localizar os suspeitos, bem como o veículo com os animais.

Murilo contou ainda que o carro não tem seguro, mas que a prioridade é resgatar os animais que estão com ele e sua filha há anos.

“Eles são de convívio, (estão) com minha filha desde quando ela nasceu, tem dez anos que o macho está comigo e a fêmea oito. Peguei os dois pequenos. É como se fossem filhos perdido para mim”, desabafou.

Até esta quinta-feira (2) não há novidades sobre o caso. A DRFRV segue com as investigações.