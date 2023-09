General Heleno diz que continua achando que ‘bandido não sobe a rampa’

Ex-ministro do GSI do governo Bolsonaro depõe à CPMI do 8 de Janeiro

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

General Heleno, ex-ministro do GSI, foi questionado sobre suas falas no final do ano passado



O general Augusto Heleno presta depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, nesta terça-feira, 26. Em resposta à relatora Eliziane Gama (PSD-MA), o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) afirmou que continua achando que “bandido não sobe a rampa” do Palácio do Planalto. “Eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa”, afirmou. A resposta do militar foi feita após Eliziane questionar sobre uma frase do militar após uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. Em respostas a apoiadores bolsonaristas sobre a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Heleno afirmou que “bandido não sobe a rampa”, dias antes da posse do petista.

Apesar de os apoiadores de Bolsonaro terem assumido que a frase no final do ano passado se referiu a Lula, durante o depoimento à CPMI nesta terça, o general assegurou que não estava falando do atual presidente. No dia 1º de junho, em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o militar já havia negado que sua frase em dezembro era uma referência ao atual chefe do Executivo.