General Heleno é poupado por manifestantes que alvejaram Bolsonaro

O general Augusto Heleno tem sido poupado das críticas, dirigidas a Bolsonaro, de manifestantes que pediam a intervenção das Forças Armadas.

Na web, bolsonaristas condenaram a postura do ex-presidente após a derrota para Lula. A hashtag “decepção” chegou a ficar entre as mais usadas no Twitter para se referir a Bolsonaro, que saiu à francesa para os Estados Unidos.

Já Heleno tem sido poupado nas redes por grande parte dos bolsonaristas radicais. Até há comentários com críticas pelo fato de não ter havido tentativa de ruptura institucional. Mas, no geral, a interpretação é que o ex-ministro tentou, mas não conseguiu apoio das Forças Armadas para tal.

General Augusto Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro