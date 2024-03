Bando usava boxes de guarda-volume para esconder carga roubada em SP

São Paulo — A Polícia Civil desarticulou nesta terça-feira (5/3) uma quadrilha especializada em roubo e receptação de carga. O flagrante aconteceu na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, e dois suspeitos de envolvimento foram detidos. O bando alugava espaço em empresas de guarda-volumes para armazenar os produtos obtidos com os crimes.

Durante a abordagem, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) recuperaram material eletrônico roubado durante ataque em 23 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Segundo o Deic, um dos envolvidos com o bando foi preso no último sábado (2/3). O suspeito tinha anotações de em endereço de guarda-volume, número do box e a mercadoria que estava escondida por lá. Em consulta a boletins de ocorrência, a polícia identificou o Rio de Janeiro como origem da carga.

Os responsáveis pela empresa de guarda-volume afirmaram à polícia que havia desconfiança sobre quem alugou os boxes, além do tipo de produto armazenado. Os policiais aguardaram a chegada dos dois suspeitos, em um Fox. No carro, havia uma caixa com monitor que era parte do lote dos produtos roubos.

Segundo o Deic, em janeiro, a equipe recuperou mais de R$ 2,4 milhões em equipamentos eletrônicos levados de Guarulhos e encontrados na zona norte de São Paulo. Em 16 de fevereiro, o dono da transportadores foi preso — era um dos integrantes do bando.