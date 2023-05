Geraldo Alckmin visita feira do MST em São Paulo e defende a reforma agrária

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), visitou a Feira da Reforma Agrária, promovida pelo MST em São Paulo, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Acompanhado de líderes do movimento, incluindo João Pedro Stédile, Alckmin percorreu o local e cumprimentou apoiadores. Em um vídeo publicado nas redes sociais do MST, Alckmin aparece tomando sorvete. Crítico histórico das invasões promovidas pelo MST enquanto foi governador de São Paulo, Alckmin saiu em defesa da reforma agrária. “Todos nós defendemos a reforma agrária. ela é importante, aliás São Paulo dá a face há mais de 30 anos através da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). Os assentamentos aqui são modelo para o resto do Brasil”, disse Alckmin. Além do vice-presidente, outros membros do alto escalão do governo federal participaram do evento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estampou um banner para fazer a divulgação de um fubá de milho de um dos expositores. “Tenho orgulho de ter participado da campanha publicitária destes produtos”, escreveu Haddad nas redes sociais. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também participou do evento e não poupou críticas a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. “Se quiserem descobrir o homem que está caminhando para a balbúrdia neste país, vão achar o Roberto Campos Neto, que está fazendo o maior juros da face da terra e levando muitos brasileiros à extrema pobreza e à miséria”, disse Teixeira.

*Com informações do repórter David de Tarso