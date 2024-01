Gerente de “biqueiras” e líder do PCC na Baixada: polícia prende RD

São Paulo — Uma operação conjunta do 5º DP de Santos e da Delegacia Seccional da cidade prendeu, na tarde dessa quarta-feira (24/1), Rodney Matos Baiões, o RD, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na zona noroeste de Santos, litoral paulista.

Segundo a Polícia Civil, RD era o responsável pelo tráfico na comunidade conhecida como Caminho da Capela, área dominada pelo PCC e considerada extremamente perigosa. Ele gerenciava, de acordo com a ocorrência policial, todas as “biqueiras” da região.

A prisão do suspeito, que era foragido da Justiça, aconteceu no bairro Rádio Clube, na casa da esposa dele. A polícia informou que a ação foi rápida e RD não esboçou qualquer reação. Aos investigadores, ele disse que não morava no local e que estava apenas “visitando a família”.

A prisão aconteceu na frente da mulher e de dois filhos menores.

Armeiro do PCC Mais cedo, em outra operação, agentes do 5º DP e da Seccional de Santos já haviam prendido Caio Dantas Oliveira Júnior, de 22 anos, suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e ser o armeiro da facção na Baixada Santista.

Polícia de Santos prende Caio Dantas Oliveira Junior, apontado como armeiro do PCC na Baixada

na imagem, armas apreendidas com Caio

Polícia de Santos prende Caio Dantas Oliveira Junior, apontado como armeiro do PCC na Baixada Divulgação/Polícia Civil de Santos

Armamento e celulares apreendidos com Caio Dantas Oliveira Junior, apontado como armeiro do PCC na Baixada Santista Divulgação/Polícia Civil de Santos

Caio foi encontrado dormindo em um carro estacionado próximo ao local onde morava. No veículo, também estava Bruno Kayke Amorim de Souza, suspeito de participar de assaltos com o comparsa. Ele também foi preso.

Como armeiro, Caio era responsável pelo armazenamento, compra e venda de armas de fogo, além de pequenos reparos, uma vez que, segundo a Polícia Civil, ele seria um “estudioso” de material bélico.