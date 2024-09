Gigantes! Descubra as 4 raças dos maiores cachorros do mundo

No mundo dos animais de estimação, enquanto alguns pets não crescem muito mais que nove centímetros de altura e precisam de cuidado até mesmo para não serem pisados pelos humanos da casa, outros vão além da conta, podendo até mesmo derrubar seus tutores com um abraço amoroso.

Os quatro gigantes dessa lista podem até ser desajeitados, mas a lealdade e personalidade podem cativar aqueles que são apaixonados por cachorros grandes.

Confira, abaixo, as quatro raças dos maiores cachorros do mundo:

1.Dogue alemão



Essa raça tem o histórico de serem os maiores do mundo Os cachorros dessa raça costumam entrar no livro do Guinness World Records de tão altos. Um deles alcançou surpreendentes 1,04 metros em 2022. Claro que não são todos os cachorros dessa raça que irão chegar a 1m de altura, entretanto, o tamanho usual desses “cachorrinhos” não fica muito para trás.

De acordo com a veterinária Ana Carolina F. de Mattos, eles podem chegar a 92 cm de altura na cernelha, e passar dos 90 kg.

2. São bernardo

Raça é originária da Suíça Originários da Suíça, os cães dessa raça chegam a tamanhos consideráveis. Esses cachorros costumam ser os favoritos para acompanhar as famílias e, segundo a veterinária, a média para os cães São Bernardo é de 70 a 90 cm de altura. O peso, por sua vez, pode ultrapassar 80 kg.

3. Terra-nova

A pelagem negra e abundante é uma das características dessa raça De pelagem negra e abundante, essa raça consegue ser fofa e exagerar na dose do crescimento, chegando na faixa dos 70 cm, e pesando cerca de 70 kg.

4. Leonberger

Esses gigantes têm uma personalidade peculiar Com um temperamento calmo e presença imponente, os leonbergs são cães musculosos que podem crescer até 80 cm de altura, e passar dos 75 kg. Esse cão de origem alemã odeia a solidão, sendo um gigante de personalidade bem característica.