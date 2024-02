Lesa Pátria: empresário preso pela PF doou R$ 10 mil para Bolsonaro

Um dos alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, doou R$ 10 mil para a campanha de Jair Bolsonaro à Presidência da República em 2022.

O doador é o empresário Adauto Lúcio Mesquita, dono de uma rede de supermercados atacadistas que foi alvo de um mandado de prisão cumprido pela Polícia Federal nesta quinta-feira (29/2).

Adauto doou exatamente R$ 10.001 para Bolsonaro. Foram duas doações, uma no valor simbólico de R$ 1, em 13 de setembro de 2022, e outra doação de R$ 10 mil, em 6 de outubro, já no segundo turno da eleição.

O empresário e seu sócio, Joveci Xavier de Andrade, são apontados pela PF como financiadores do acampamento golpista formado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

Joveci, que também foi preso pela Polícia Federal nesta quinta, doou para Bolsonaro o valor simbólico de R$ 1, segundo dados do portal da transparência da Justiça Eleitoral.

Lesa Pátria Ao todo, a PF cumpriu 34 mandados judiciais nesta quinta, sendo 24 de busca e apreensão, três de prisão preventiva e sete de monitoramento eletrônico, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As ações ocorrem nas seguintes unidades da Federação: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.