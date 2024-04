Gigolô não! Nego Di conta que está sendo processado por Davi Brito

Davi Brito decidiu processar Nego Di depois de ser xingado pelo humorista, que palpitou na polêmica entre o brother e Mani Reggo, sua namorada. Na ocasião, ele entrou numa live realizada pelo baiano e disparou: “Boa noite, gigolô!”.

Num vídeo, publicado no Instagram, Di insinua que Davi está se relacionando com a cozinheira por interesse. “O negão era um gigolô sem vergonha. Ele tava empurrando essa veterana para ela sustentar ele”, disse se referindo a diferença de idade do casal, que é de 11 anos.

Com a repercussão do assunto, Nego voltou à web e contou sobre a ação movida pelo motorista de aplicativo e prometeu continuar criticando o campeão do BBB24: “O gigo[lô] me processou por causa dos meus stories. Vocês acreditam nisso? Postando mais em 3,2,1…”.

Essa não é a primeira vez que Nego Di detona o baiano. No início de março, o ex-BBB já havia comentado sobre as atitudes de Davi com relação a comida no confinamento: “Eita, como é humilde! O rei Davi! Não dá para falar mal dele, né? Deus o livre falar mal do alecrim! Gente, o Davi precisa entender que daria um braço para ter esse arroz e feijão”.

Na ocasião, o motorista de aplicativo havia reclamado de estar no Tá com Nada, onde as refeições são resumidas, basicamente, em arroz, feijão e goiabada. “Fome a gente não vai passar, mas que é ruim, é! Comer arroz e feijão de manhã, de tarde e de noite? Aí de manhã tem que comer, de tarde comer”, comentou.

Nego Di

Nego Di socorre vítima de assalto e oferece emprego para ela; assista INstagram/Reprodução

Davi Brito

Davi Brito era o favorito ao prêmio Reprodução/X

Nego Di

Nego Di Instagram/Reprodução

Davi Brito vence última prova do BBB 24 e garante vaga na final

REPRODUÇÃO/GLOBO

Nego-Di-Facão-Motorista

Nego Di Reprodução/Instagram

Davi Brito campeão lider

Nego já havia contado sobre a implicância com Davi e garantiu, publicamente, que não simpatizava com o rapaz. “Eu gosto do jogo do Davi? Não! Porém, não dá pra negar que ele é um dos jogadores mais espertos da história do BBB”, pontuou.