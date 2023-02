Thays Sintra revela bastidor de encontro inesperado com Paulo Vieira

Imagina ir tomar um café e encontrar, na mesa ao lado, o seu ídolo. Muitos fãs ficam em dúvida na hora de decidir se devem ou não abordar o famoso e pedir uma foto para eternizar o momento. Essa situação aconteceu com a influenciadora Thays Sintra, de 29 anos, que se deparou com Paulo Vieira no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, não se intimidou e acabou se surpreendendo com a reação do global.

Thays disse ter visto Paulo Vieira na Starbucks e foi, animada, tietar a celebridade. Diferente da antipatia de muitos nomes conhecidos da TV, o comandante do Big Terapia, do BBB23, a recebeu com todo carinho e ainda topou “encenar” a espontaneidade do clique. “Finge que estamos conversando?”, pediu Thays. “Claro, senta do meu lado”, respondeu o humorista com o sorriso largo de sempre.

Depois, Paulo perguntou o nome de Thays, olhou como a foto tinha saído e ainda sugeriu que eles tirassem mais selfies juntos, para garantir a qualidade. O resultado são registros fofos, que lembram os de amigos de longa data. E como se fosse possível ser mais acessível com a fã, Paulo ainda comentou a publicação da influenciadora no Instagram. “Adorei o papo, minha amiga!”, escreveu com um emoji de coração.

Paulo Vieira é atencioso e gentil com os fãsInstagram/Reprodução

A influenciadora Thays Sintra ficou encantada com a simplicidade do famosoInstagram/Reprodução

Ao metrópoles ela disse ter ficado mais fãInstagram/Reprodução

Paulo Vieira deixou um recadinho para ThaysInstagram/Reprodução