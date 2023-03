Gilberto Gil recebe o título de Doutor Honoris Causa do Ifba

O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil recebe o primeiro título de Doutor Honoris Causa concedido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), na tarde desta terça-feira (14). A solenidade de outorga acontece na Reitoria do Ifba, no Canela, com a presença de 300 convidados.

Ao chegar no Ifba, Gil foi acompanhado por um cortejo dos Filhos de Gandhy até a Reitoria onde acontece a cerimônia. Em seguida, o homenageado acompanhou a apresentação do coral do instituto, que cantaram Toda Menina Baiana e Domingo no Parque, ambas composições de Gil.

Entre os presentes estão docentes, técnicos administrativos, estudantes e gestores do Ifba, amigos e familiares de Gilberto Gil, artistas e autoridades das áreas de Educação e Cultura. Antes do início da solenidade, Gil recebeu homenagem dos Filhos de Gandhy, que o acompanharam até a o auditório.

O evento estava programado inicialmente para o último dia 7 de fevereiro no Teatro Castro Alves, mas o incêndio que atingiu o espaço duas semanas antes impossibilitou a solenidade.

Emocionada, Luzia Mota, reitora do Ifba, não escondeu a felicidade por Gil ter sido o primeiro escolhido para receber o título da instituição. “É uma grande honra e uma imensa alegria para toda a comunidade IFBA conferir esse título a esse artista magnífico que é Gilberto Gil. A cerimônia de entrega do título de Doutor Honoris Causa a este baiano aplaudido e reverenciado mundialmente estará inscrita como um capítulo especial na história da nossa Instituição, da educação e da cultura da Bahia e do Brasil”, afirmou.

Com seu jeito sublime, que o fazem parecer mais entidade do que ser humano, Gil agradeceu a honraria poeticamente, como lhe é de costume. “Ao filho da terra, que saiu por aí a semear a arte da canção, a esse filho chamam aqui hoje para prestar-lhe uma homenagem (…) Aqui reproduzimos o hábito da crença na civilidade. Aqui é o tempo e o além do tempo. Obrigado, obrigado e infinitamente obrigado”, disse poucos segundos antes de ser aplaudido de pé.

Título

A expressão “honoris causa” vem do latim e expressa a premissa de que a atuação da personalidade, nesse caso, Gil, é tão relevante que lhe confere a legitimação de ser doutor. A preocupação com problemas sociais, como a pobreza e a fome, também é aspecto essencial para a escolha do homenageado.

O título é mais um na lista de homenagens que o cantor recebe por suas contribuições à cultura brasileira. Em abril do ano passado, Gilberto Gil se tornou o primeiro representante da música popular brasileira a tomar posse como “imortal” na Academia Brasileira de Letras (ABL).

Gil também já foi reconhecido como doutor honoris causa por uma das mais conceituadas universidades de música do planeta, a Berklee College of Music, localizada nos Estados Unidos, em julho de 2021. Antes disso, recebeu o mesmo título da Universidade de Berklee de Valência, na Espanha. A Universidade de Aveiro, em Portugal, já havia concedido o título à Gil em 2006.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo