Vídeo: bandido quebra vidro de carro com cotovelo para roubar celular

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida mostra bandido quebrando vidro de carro com o cotovelo para roubar celular do motorista em São Paulo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo – Dois bandidos foram flagrados por câmeras de segurança roubando o celular de uma motorista que dirigia pela Rua Dom Lucas Obes, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

A ação é semelhante às realizadas pela chamada “gangue da cotovelada”, que pratica assaltos pelo centro da capital paulista.

A dupla anda pela calçada mexendo em um aparelho celular por volta das 15h55 dessa terça-feira (30/1). Eles escolhem a vítima e um deles corre rapidamente na direção do veículo, quebrando o vidro do lado do passageiro com o cotovelo. A ação é rápida. O rapaz coloca o corpo dentro do carro e pega o smartphone da motorista.

Os dois bandidos fugiram no sentido contrário da via. Nenhum dos criminosos foi preso até o momento, de acordo com a Polícia Militar (PM).

