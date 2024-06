Gilmar: Moraes atuou de “maneira firme e corajosa” à frente do TSE

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou a atuação de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Durante as eleições de 2022, foi o homem certo no lugar certo, atuando de maneira firme e corajosa em defesa de nossas instituições democráticas”, afirmou o decano.

“Sua gestão deixa também um legado importante no combate às fake news e na regulação de temas sensíveis, como o uso de Inteligência Artificial em eleições”, completou, em publicação no X (antigo Twitter) nesta terça-feira (3/6).

A cerimônia de posse de Cármen Lúcia na presidência do TSE ocorreu na noite desta segunda-feira (3/6), em Brasília. A ministra assume o posto após o fim do mandato de Alexandre de Moraes, e Nunes Marques fica com a vice-presidência.

“Tenho certeza de que ambos, com zelo e discernimento, conduzirão a Justiça Eleitoral brasileira segundo os padrões de eficiência, segurança e transparência que engrandecem o Brasil diante de todo o mundo. Desejo-lhes boa sorte na gestão que se inicia”, destacou.

Esta é a segunda vez que Cármen Lúcia ocupa o posto, já que, em 2012, ela se tornou a primeira mulher na história a presidir o TSE.

Cármen Lúcia vai conduzir as eleições municipais deste ano. Estima-se que, em 6 de outubro, mais de 154 milhões de eleitores compareçam às urnas eletrônicas no país para escolher os novos representantes dos cargos de prefeito e vereador.