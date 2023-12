Gilson Machado toca sanfona e canta em homenagem a Bolsonaro

Vídeo de ex-ministro se apresentando na pousada Villas Taturé foi compartilhado por Heloisa Bolsonaro, mulher de Eduardo

O ex-ministro Gilson Machado realizou a apresentação na pousada Villas Taturé, onde o ex-presidente está hospedado Reprodução/Instagram @heloisa.bolsonaro – 29.dez.2023

PODER360 30.dez.2023 (sábado) – 15h31



O ex-ministro do Turismo Gilson Machado tocou sanfona e cantou uma música em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite de 6ª feira (29.dez.2023). O momento foi compartilhado nas redes sociais por Heloisa Bolsonaro, mulher do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A apresentação foi realizada na pousada Villas Taturé, em São Miguel dos Milagres (AL), que pertence ao político alagoano. O ex-chefe do Executivo irá passar o Ano Novo no local com a família.

Assista (1min12):

Junto com Bolsonaro, estão Eduardo, Heloisa e os filhos do casal, Geórgia e Jair Henrique. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não acompanhou o marido na viagem.

Reprodução/Instagram @heloisa.bolsonaro – 29.dez.2023

Eduardo Bolsonaro com o filho Jair Henrique em Alagoas

Reprodução/Instagram @heloisa.bolsonaro – 29.dez.2023

Heloisa Bolsonaro com a filha Geórgia Desde que chegou em Alagoas, em 26 de dezembro, o ex-presidente tem encontrado apoiadores.