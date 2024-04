GIOLI lança o álbum “Carinha Nova”, reunindo sucessos e uma novidade para os fãs

O trabalho reúne todas as faixas já lançadas pela artista, além da inclusão de uma versão speed da faixa-título “Carinha Nova”, que promete surpreender os fãs com uma abordagem inovadora e cheia de energia. Ao todo, o álbum conta com sete faixas, incluindo os sucessos “Papel de Trouxa”, “Mal Resolvido”, “GPS”, “Prioridade” e “Prioridade Remix”

Ouça o álbum “Carinha Nova”

A talentosa cantora e compositora GIOLI está pronta para marcar um novo capítulo em sua carreira musical com o lançamento de seu primeiro álbum completo, intitulado “Carinha Nova”. O trabalho, que reúne todas as faixas já lançadas pela artista, juntamente com uma surpresa especial, promete encantar os ouvintes com sua diversidade sonora e letras confessionais.

Uma das novidades mais aguardadas é a inclusão de uma versão speed da faixa-título “Carinha Nova”, que promete surpreender os fãs com uma abordagem inovadora e cheia de energia. Ao todo, o álbum conta com sete faixas, incluindo os sucessos “Papel de Trouxa”, “Mal Resolvido”, “GPS”, “Prioridade” e “Prioridade Remix”.

A música de GIOLI tem conquistado o coração dos ouvintes em todo o país, com destaque especial para a faixa “Prioridade”, que tem sido tocada de Norte a Sul e recebido grande reconhecimento nas rádios. Sobre o lançamento de “Carinha Nova”, GIOLI compartilha sua empolgação: “Estou muito ansiosa pelo lançamento do meu primeiro álbum, que reúne todos os singles que eu lancei até agora. Cada música é como um pedacinho do meu coração compartilhado com o mundo, e a resposta que venho recebendo do público de todo o Brasil é maravilhosa. Estou muito feliz!”

Além do lançamento do álbum, GIOLI está promovendo uma ação especial em parceria com a renomada rádio FM O Dia, do Rio de Janeiro. Sob o tema “Uma Festa surpresa para uma pessoa que é… a Prioridade da sua Vida!”, os fãs têm a chance de participar e concorrer a um festão completo, incluindo um pocket show exclusivo da própria artista. As instruções para participar estão disponíveis no Instagram oficial de GIOLI e da rádio.

O mês de março foi marcado por uma apresentação memorável de GIOLI no LALU Lounge, em Nova Iguaçu (RJ), onde dividiu o palco com MC Cabelinho, um dos grandes nomes da música urbana brasileira. Essa parceria rendeu momentos únicos de conexão com o público, consolidando ainda mais a trajetória ascendente da jovem artista.

GIOLI, em sua essência, expressa uma paixão inabalável pela música e pelo palco. Sua performance única e seu carisma cativam a audiência, deixando uma marca única em cada apresentação. Além disso, seus últimos singles, como “GPS”, produzido por Mãozinha, e “Papel de Trouxa”, têm conquistado o público e solidificado sua identidade musical única. Colaborações de sucesso no palco, como a recém citada com MC Cabelinho, Dilsinho, e outros, têm ampliado ainda mais sua base de fãs e reforçado sua posição como uma das promessas mais brilhantes do pop nacional.

Com mais dois shows agendados para os dias 07 e 20 de julho no Rio de Janeiro, os fãs podem aguardar ansiosos os novos passos e novidades de GIOLI. “Carinha Nova” já está disponível em todas as plataformas digitais.

