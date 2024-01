Boninho se pronuncia sobre bronca em Rodriguinho: “Faz o que quiser”

Depois do F5, da Folha de S. Paulo afirmar que Rodriguinho tomou uma bronca de Rodrigo Dourado, com a autorização de Boninho, depois de fazer pouco caso sobre a participação no BBB24, o Big Boss usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto. “Ele faz o jogo que quiser, o time BBB assiste como todo mundo”, disse.

“Dia de paredão com cinco se revezando na lanterna, nunca teve tanta virada. Ah! E sobre o Rodriguinho, ninguém chamou a atenção dele, nem estamos incomodados com ele. Ele faz o jogo que quiser”, continuou.

O diretor do reality da TV Globo ainda garantiu que a produção não palpita nas declarações dos participantes e que a permanência de alguém depende da escolha popular: “O time BBB assiste como todo mundo, mas quando chegar a hora de decidir se ele fica ou sai, ai é você. Pode usar o voto único ou o voto da torcida, pra defender ou eliminar”.

Num vídeo, publicado no Instagram, o marido de Ana Furtado ainda ironiza o episódio. “Tem uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho. O público é que não tá adorando. Não teve nenhuma chamada, não teve isso. Se tivesse, isso teria vazado no ar, vocês ouviriam, porque hoje é quase 100% liberado tudo o que a gente fala”, ponderou.

E completou: “Então nem eu, nem o [Rodrigo] Dourado, nem a produção e nem ninguém chamou atenção do Rodriguinho. Ele fala o que ele quiser lá dentro, tá mega liberado. Tá tudo certo! Quando ele cair no Paredão, aí decide se ele fica ou não”.

Boninho finalizou destacando que a disputa segue sem interferências e que todo participante é livre para falar o que bem entender. “Segue o jogo! Bora decidir primeiro esse paredão e deixar o líder da semana fazer seu reinado!”, encerrou.

