Giovanni Augusto é aguardado pelo Vitória na segunda-feira

O meia Giovanni Augusto é aguardado na Toca do Leão na segunda-feira (3). A informação foi confirmada pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, ao site Globo Esporte. De acordo com o diretor rubro-negro, o jogador conseguiu acertar a rescisão de contrato com o Guarani. Esse era o único entrave para que a negociação com o rubro-negro fosse finalizada.

O atleta de 33 anos tinha contrato com o Guarani até 30 de abril, mas não desejava seguir na equipe paulista e buscava a rescisão para conseguir ser inscrito pelo Vitória até o próximo dia 4, quando se encerra a primeira janela de transferência do futebol brasileiro.

Giovanni Augusto estava no Guarani desde janeiro de 2022. No ano passado, ele representou o Bugre em 27 jogos da Série B, 26 deles como titular, e marcou dois gols. Na atual temporada, o meia vestiu a camisa alviverde em nove partidas do Campeonato Paulista, começando em campo em oito deles, e estufou a rede uma vez.

Antes de defender o Guarani, Giovanni Augusto viveu uma experiência internacional, ao vestir a camisa do Mazatlán, do México.

Revelado pelo Atlético-MG, o jogador também tem no currículo times como Náutico, Goiás, ABC, Figueirense, Vasco, Corinthians, Goiás e Coritiba. Ele vai disputar posição com os outros quatro meias do elenco rubro-negro: Diego Torres, Gegê, Thiago Lopes e Eduardo. Ruan Nascimento será emprestado à Portuguesa-SP.