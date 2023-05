Giovanni Augusto é opção do Vitória contra o Botafogo-SP

O Vitória vai contar novamente com seu camisa 10 na Série B do Brasileiro. Recuperado de um edema na coxa, o meia Giovanni Augusto voltou a treinar com o elenco na tarde de segunda-feira (1º) e poderá enfrentar o Botafogo-SP. O jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, será disputado na sexta-feira (5), às 21h30.

Contratado para ser o principal armador do elenco, Giovanni Augusto chegou à Toca do Leão em 3 de abril, a duas semanas da estreia no torneio de acesso. Após cinco dias em Salvador, ele assumiu o posto de titular no único jogo-treino da intertemporada, contra o Bahia de Feira.

O meia foi um dos destaques da estreia do Vitória na Série B, no triunfo por 3×0, contra a Ponte Preta, no Barradão, mas machucou a coxa no dia 22 de abril, durante o treino realizado em Natal, o último antes do jogo seguinte, diante do ABC, e não enfrentou a equipe potiguar.

Thiago Lopes herdou a posição no estádio Frasqueirão, onde o Leão venceu por 3×0. Depois, Giovanni Augusto também ficou de fora do triunfo por 2×0 diante do Londrina, no Barradão. Na ocasião, a lacuna no time foi preenchida por Matheusinho. O atacante jogou mais pelas pontas e trocou de posicionamento com Osvaldo, que atuou mais centralizado.

Giovanni Augusto terá toda a semana para se preparar para o retorno ao time. O Vitória terá mais três treinamentos antes de encarar o quarto adversário na Série B. Com a volta do camisa 10, a tendência é que Matheusinho fique como opção no banco de reservas. A outra saída seria sacar Zé Hugo, autor de um dos gols contra o Londrina.

Diante do Botafogo-SP, o meio-campo também pode sofrer outra alteração. Além do retorno de Giovanni Augusto, o setor tem a possibilidade de contar com a estreia do volante Diego Fumaça, que está recuperado de uma lesão na coxa. Ele ficaria com a vaga ocupada por Léo Gomes nas duas últimas rodadas da Série B.

Com 100% de aproveitamento e nove pontos somados, o Vitória é o líder da Série B do Brasileiro. O rubro-negro tem a mesma pontuação dos outros três times que integram o G4 – Guarani, Botafogo-SP e Criciúma -, mas leva a melhor no saldo de gols. O Leão marcou oito tentos e não sofreu nenhum nos três jogos que disputou.