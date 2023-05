Giovanni Augusto e Zeca serão avaliados hoje pelos médicos do Vitória

Titulares contra o Ceará na última rodada da Série B do Brasileiro, o lateral direito Zeca e o meia Giovanni Augusto ainda não têm presença garantida no confronto do Vitória com o Atlético-GO, domingo (14), às 18h, no Barradão. Eles serão avaliados pelos médicos rubro-negros na tarde desta sexta-feira (12), quando o elenco se reapresentará na Toca do Leão, após retornar de Fortaleza.

Os jogadores se queixaram de dor nas pernas durante o segundo tempo do triunfo por 2×0 contra o Ceará, comemorado na última quarta-feira (10), no estádio Presidente Vargas, e foram substituídos.

Railan entrou no lugar de Zeca e Thiago Lopes no de Giovanni Augusto. Os mesmos são candidatos às vagas caso os titulares não possam enfrentar o Atlético-GO. Matheusinho também seria uma opção para preencher a lacuna no meio-campo.

Zeca foi titular nas cinco partidas disputadas pelo Vitória até aqui na Série B e permaneceu em campo até o apito final em três delas.

Giovanni Augusto começou dentro das quatro linhas em três jogos, mas foi substituído em todos. Não foi relacionado para os outros dois, contra ABC e Londrina, porque estava tratando de um edema na coxa.

Mais avaliações

O centroavante Léo Gamalho e o zagueiro Marco Antônio também passarão por avaliação médica nesta tarde. Léo Gamalho está em fase final de recuperação de uma tendinite na panturrilha direita e existe a possibilidade de voltar a treinar com bola com o grupo.

Marco Antônio se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e a tendência é que passe a ficar à disposição a partir do jogo contra o Mirassol, no dia 19.

Com 100% de aproveitamento na Série B, o Leão vem de cinco vitórias seguidas, contra Ponte Preta, ABC, Londrina, Botafogo-SP e Ceará. O time comandado pelo técnico Léo Condé lidera a competição, com 15 pontos.