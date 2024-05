Gisele Bündchen arrecada R$ 4,5 milhões para vítimas de enchentes no RS

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen compartilhou em suas redes sociais que conseguiu arrecadar uma quantia de R$ 4,5 milhões para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 16 mil pessoas contribuíram com doações para a campanha liderada por ela. Gisele, que é natural do estado gaúcho, está dedicada a continuar com a iniciativa, que tem como objetivo auxiliar famílias, animais e na reconstrução da região afetada. Todo o montante arrecadado será destinado a instituições locais para auxiliar no processo de recuperação. A gaúcha tem usado de sua influência para conseguir ajuda e dia a dia compartilha as novidades e instituições sérias que estão à frente da tragédia que acomete o estado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

publicado por Tamyres Sbrile