Deslizamentos deixam pelo menos três mortos em Minas Gerais

Uma noite de Natal com sentimento de tristeza e dor para a cidade de Antônio Dias, em Minas Gerais. Entre a noite do dia 24 e a madrugada do dia 25 de dezembro, um deslizamento de terra atingiu quatro casas de um povoado na zona rural da cidade, há pouco mais de 50 quilômetros de Ipatinga. As famílias comemoravam o Natal quando as fortes chuvas fizeram uma encosta desabar. Foram mais de duas horas de chuva intensa na região, o que favoreceu a ocorrência do deslizamento. A Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e voluntários ajudam nas buscas. Segundo os bombeiros, 11 pessoas foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas a hospitais da região, com seis sendo liberadas e cinco que seguem internadas – duas em estado grave. Três pessoas morreram e um garoto de 12 anos segue desaparecido. Duas das vítimas fatais já foram identificadas. Um gabinete de crise foi montado para ajudar as vítimas e o serviço de resgate.

*Com informações do repórter Felipe Machado