Gisele Bündchen responde post em que Tom Brady anuncia aposentadoria

A modelo Gisele Bündchen comentou na publicação do Instagram em que o ex-marido, Tom Brady, anuncia sua aposentadoria da NFL. O astro da liga profissional de futebol americano deu a notícia em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º/2).

“Desejo-te apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da tua vida”, comentou Gisele na publicação de Brady.

Gisele Bündchen confirma divórcio de Tom Brady: “Nos distanciamos”

No anúncio, Tom Brady agradeceu a família e publicou uma foto da ex-mulher no carrossel de fotos, onde mostrou diversos momentos de sua carreira. Em uma das imagens, a modelo aparece ao lado dos três filhos do ex-casal.

“Eu amo minha família, amo meus colegas de time, amo meus amigos, amo meus técnicos, amo o futebol, amo todos vocês”, escreveu Brady na legenda da publicação, que, além das fotos, ainda estava acompanhada por um vídeo que contém um discurso do agora ex-atleta.