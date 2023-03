Confira o estilo elegante e confortável de Xuxa aos 60 anos

Nesta segunda-feira (27/3), Maria da Graça Meneghel, popularmente conhecida como Xuxa, completa 60 anos. Com uma carreira longeva na televisão, no cinema e na música, a Rainha dos Baixinhos influencia gerações por meio do seu trabalho. Ao longo dos anos, a apresentadora se firmou também como um nome reconhecido pelo estilo. Ao completar mais um ciclo de vida, a ariana aposta em se manter elegante, sóbria e confortável.

Vem conferir mais!

Com um legado inegável na história da comunicação brasileira, Xuxa chega aos 60 anos evidenciando que tem ainda muito a entregar. A apresentadora foi responsável por influenciar milhares de crianças e adolescentes de diversas gerações, mas segue atenta a novidades e demandas da atualidade.

Um dos símbolos dos anos 1980 e 1990, a Rainha dos Baixinhos tinha o estilo bastante copiado pelo público. Ombreiras, brilhos, vestido e botas longas faziam parte dos dos itens desejo de consumo. Com o passar do tempo, Xuxa transformou, também, o seu guarda-roupa, principalmente depois de começar a apresentar programas para faixa etárias mais altas.

O estilo da apresentadora é lembrado até os dias atuais. Em março de 2022, a apresentadora foi homenageada pela filha, Sasha Meneghel, na capa da Elle Brasil. Como uma forma de celebrar o trabalho da mãe, a jovem utilizou looks icônicos de Xuxa.

Xuxa completa 60 anos nesta segunda-feira (27/3)A Rainha dos Baixinhos fala sobre etarismoEla tem lutado pelo direito das mulheres envelheceram da melhor maneira que decidiremNo quesito estilo, Xuxa tem investido em itens sóbrios e marcantesConfiantePor estar em frente às câmeras há muito tempo, Xuxa tem a sua intimidade questionada e compartilhada pelo público. Nos últimos anos, a apresentadora tem cada vez mais falado sobre as críticas que recebe pelo fato de estar envelhecendo. Em participação no programa Saia Justa, do GNT, ela revelou que tem se sentido muito mais confiante com a maturidade.

“Não precisa você dizer que eu estou velha, porque eu sei. Eu tenho espelho em casa. Mas também tenho um homem que fala para mim que eu estou gostosa. Pronto, acabou”, defendeu.

A rainha também debateu as pressões sociais destinadas às mulheres. “Larga do meu pé! Antes dos 60 anos, eu já falava o que eu queria, imagina depois dos 60 anos. Me deixem em paz! Eu só vou fazer plástica quando eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser.”

A forma que a apresentadora se veste também entra em pauta nas redes sociais. Xuxa tem optado por peças clássicas, como blazers, conjuntos de seda, jeans e alfaitaria, com toque de diversão e sensualidade.

A apresentadora tem mostrado que permanece saudável e fashionista com o passar dos anos. Outro ponto de bastante orgulho para Xuxa é o caminho que Sasha Meneghel tem trilhado. Formada em moda, a jovem, recentemente, tornou-se uma das embaixadoras da grife italiana Fendi. Além disso, o estilo pessoal é comentado redes sociais.

Ao lado da filha, Xuxa aposta em visual monocromáticoA apresentadora não deixa a versão glamorosa de ladoSasha Meneghel tem se firmado como uma das principais fashionistas da nova geraçãoXuxa segue como uma referência para a moda no BrasilO direito por envelhecer da maneira que quiser tem sido uma das principais lutas das mulheres. Com uma indústria que ainda vende a juventude como sucesso e auge, Xuxa é um exemplo de que a liberdade é um caminho que deve ser seguido.