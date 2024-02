Gizelly Bicalho se irrita com Celso Portiolli e dá invertida ao vivo

Reprodução/SBT

1 de 1 Gizelly Bicalho e Celso Portiolli em tela dividida – Metrópoles – Foto: Reprodução/SBTCelso Portiolli gerou um climão com a ex-BBB Gizelly Bicalho durante o Passa ou Repassa do Domingo Legal. A advogada participava de uma rodada contra a jornalista Isabele Benito quando o apresentador começou a enaltecer as qualidades da profissional de TV e Gizelly se sentiu desmerecida.

“Porque ela é um avião nessa torta na cara. Cuidado com ela, porque ela fala rápido, ela é dinâmica, ela trabalha 19 horas por dia, ela não dorme. Ela se equilibra nesse salto… Ela é danada, cuidado com ela”, disparou ele, ao falar de Isabele.

Torta nelaaaa! #DomingoLegal pic.twitter.com/tpRBGPOc1T

— Domingo Legal (@Domingo_Legal) February 4, 2024

Quando Celso fez a pergunta da rodada, a ex-BBB acionou o botão primeiro e aproveitou para rebater o comentário. “Tenho que te falar uma coisa. Sou advogada, né, brother? Eu fazia júri [por] horas, então ela é esperta, e eu também sou”, respondeu, arrancando uma risada sem graça do apresentador.

gizelly bicalho instagram

Gizelly é advogada e ex-BBB Reprodução/Instagram

gizelly bicalho instagram

Ela é advogada criminalista Reprodução/Instagram

gizelly bicalho instagram

Gizelly Bicalho contou que enfrentou dificuldades para lidar com a fama pós-BBB20 Reprodução/Instagram

Gizelly Bicalho

Gizelly Bicalho rebate críticas após falar sobre caso de Felipe Prior Instagram/Reprodução

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?