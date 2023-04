Vídeo: Eliezer emociona a web com tatuagem em homenagem à Viih Tube e Lua

Eliezer emocionou a web, nesta segunda-feira (24/4), após exibir sua nova tatuagem em homenagem a família. O ex-BBB decidiu fazer o desenho das digitais dele e de Viih Tube, junto com os pézinhos de Lua, primeira filha do casal. O influenciador também aproveitou para mostrar a reação da atriz, que ficou aos prantos com a novidade.

“Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais. Minhas tatuagens são as minhas histórias e viagens mas dessa vez foi um pouco diferente. Essa é a mais especial e a mais importante de todas… minha família. Uma homenagem pra minha filha e pra minha mulher”, escreveu Eli na legenda na publicação.

Ao assistir o vídeo, Viih Tube ainda afirmou ter se emocionado de novo. “Chorei de novo assistindo amor (risos)”, comentou. “Caralh* Eli, que foda! Meu Deus, parabéns, quem diria Eli (risos) que família Linda e abençoada, a Viih merece tanto cara, feliz por vocês”, disparou a, também ex-BBB, Flay. “Que massa irmão, parabéns pra família”, escreveu Felipe Prior.

Fãs de Eli e Viih Tube também rasgaram elogios ao casal. “A Viih é coisa mais fofa, depois da chegada da lua (não sei como era antes) ela ficou tão sentimental. Tô amando essa fase de vocês. Deus abençoe essa união”, disse uma internauta. “Melhor fase de ambos! Que vídeo intenso, vocês são tudo. Que Deus abençoe”, disse outra. “Viih chora e eu choro junto, impossível não se emocionar”, declarou uma terceira.