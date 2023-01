Gkay fala pela 1ª vez sobre cancelamento: “Ressignificar muita coisa”

Em reflexão comovente publicada no Instagram, influenciadora qualifica seu atual momento como uma “grande virada” 20/01/2023 14:46, atualizado 20/01/2023 14:46

“Mudança emocional e comportamental”: foi assim que Gkay anunciou sua retomada nas atividades após enfrentar um turbilhão de situações que culminaram em seu “cancelamento” na internet, entre o fim do ano passado e os primeiros dias de 2023. Numa reflexão comovente publicada no Instagram na tarde desta sexta-feira (20/1), a influenciadora qualifica esse atual momento como uma “grande virada” em sua vida. “Através deste episódio recente, pude perceber o quanto precisava olhar para mim”, disse ela.

“Finalmente preparada venho falar do que espero para esse ano: Equilíbrio. Eu espero equilíbrio para me entender, para buscar evoluir, para tomar atitudes, para crescer. Durante esse período de reclusão, onde um turbilhão de situações e emoções permearam minha vida, a tristeza foi um dos sentimentos que mais me trouxeram reflexão e eu usei de todo esse momento para refletir sobre tudo e dar um start nesse novo ano, onde meu foco é, de fato, viver uma mudança emocional e comportamental”, iniciou ela o texto.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (1)

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, conhecida como GKay, nascida em 1992, é youtuber, influencer digital e atriz. Natural de Solânea, no interior da Paraíba, a jovem ganhou notoriedade após lançar a Farofa da GKay, evento em comemoração ao aniversário delaReprodução/Instagram

*****Foto-gkay-in fluenciadora (4)

A influencer começou a carreira em 2013, gravando vídeos por incentivo dos familiares. Segundo ela, sua grande inspiração foi Whindersson NunesReprodução/Instagram

*****Foto-gkay-in fluenciadora (1)

Apelidada como GKay por um amigo, que achava o nome dela muito longo, Gessica Kayane dominou a internet com seu conteúdo bem-humorado e eventos badaladosReprodução/ Vinícius Schmidt/Metrópoles / Divulgação

****Foto-gkay-in fluenciadora (14)

Logo que começou a trabalhar com produção de conteúdo, conquistou multidão de fãs. Em 2017, inclusive, lançou sua primeira turnê de stand-up por diversos estados do Nordeste, resultando em convites de famosos para participações em projetosInstagram/Reprodução

*****Foto-gkay-in fluenciadora (18)

No mesmo ano, realizou a primeira Farofa da GKay, quando comemorou o aniversário de 25 anos. Apesar de menor que os mais rcentes, a festa deu o que falar na internet. Diante do alvoroço, o nome da influenciadora foi se tornando cada vez mais popularGyka Clothing/Divulgação

****Foto-gkay-in fluenciadora (12)

Em 2019, Gessica foi convidada por Whindersson Nunes para participar do programa Os Roni, do Multishow, onde interpretou a personagem Jennyfer. No ano seguinte, a jovem gravou o primeiro filme para uma plataforma de streaming de filmes e sériesFoto: Iude

*****Foto-gkay-in fluenciadora (7)

Em 2021, foi ao ar o segundo filme da influenciadora. No mesmo ano, Gessica parou a internet após reunir famosos e grandes nomes de criadores de conteúdo para comemorar seu aniversário de 29 anos na Farofa da GKayReprodução/Instagram

*****Foto-gkay-in fluenciadora (13)

O evento, que dominou as notícias do mundo das celebridades, custou nada menos que R$ 2,8 milhões e foi marcado por diversos bafões, beijos e reconciliações. À época, as pesquisas pelo termo GKay e Farofa da GKay aumentaram 5.000% durantes os três dias de festaReprodução

*****Foto-gkay-in fluenciadora (15)

A repercussão da Farofa é tão grande que, em entrevista ao jornalista Leo Dias, GKay revelou um aumento de 50% no cachê. Com o tempo, Gessica se tornou umas das influenciadoras digitais mais bem-sucedidas do ramo. Hoje, inclusive, tem lucro milionário, segundo DiasInstagram/Reprodução

*****Foto-gkay-in fluenciadora (2)

Com dinheiro e fama, vieram os procedimentos. GKay nunca escondeu ser adepta da beleza, contudo, recentemente, passou a receber haters pela quantidade de procedimentos no rosto e modificações no corpoReprodução

*****Foto-gkay-in fluenciadora (16)

As polêmicas não param por aí. Apesar de ter alegado, no início da carreira, que se inspirava em Whindersson Nunes, os humoristas acabaram brigando após trabalharem juntos. Segundo Tirulipa, a confusão teria sido motivada por egoInstagram/Reprodução

*****Foto-gkay-in fluenciadora (19)

Além de Whindersson, GKay também se estranhou com Carlinhos Maia. A briga dos dois, inclusive, durou três anos e o motivo teria sido o ciúme da moça com o marido de Maia. No último Farofa, no entanto, tudo foi resolvido entre os doisReprodução / Instagram

****Foto-gkay-in fluenciadora (17)

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Gkay revelou que gosta de ficar “que nem a Kylie Jenner”. Ela também alegou que suas produções precisam ter referência das Kardashians, clã de socialites mais conhecido do mundoInstagram/Reprodução

*****Foto-gkay-in fluenciadora (3)

A influencer ainda comentou: ”Essas divas ultrapassadas, Rihanna, Madonna, passaram. A nova geração somos eu, Luara Fonseca [youtuber], Deolane Bezerra e Kylie”Reprodução Instagram

*****Foto-gkay-in fluenciadora (10)

Recentemente, durante o São João da Thay, promovido pela influenciadora Thaynara OG, Gkay abraçou um repórter do programa A Tarde É Sua, da Rede TV, e criticou a programação. “Programa de merd*”, disse ela em resposta ao comentário de Sônia Abraão. A apresentadora havia detonado a influencer pelo valor gasto na última farofaReprodução / Instagram

****Foto-gkay-in fluenciadora (9)

Além disso, a influencer teria deixado uma má impressão com suas exigências para participar do evento de Thaynara OG. O portal Splash divulgou que um dos pedidos foi que o seu hotel teria que ser de frente para o mar. O hotel em questão, na verdade, era mais luxuoso do que o da própria Thaynara, dona da festaDivulgação

Gkay ressaltou a perda do pai, no ano passado, e o momento delicado que estava passando. “Como se toda virada de ano também representasse um luto para mim, mas além dele também representa uma virada, uma pausa para pensar o que posso melhorar, corrigir e continuar. Creio firmemente que foi uma ‘grande virada’ em minha vida”.

A humorista afirma que continua acreditando que o tempo ajuda a trazer “revelações, clareza e cura em muitos aspectos de nossas vidas” e que quer “ressignificar muitas coisas”.

O cancelamento na internet

“Através deste episódio recente pude perceber o quanto precisava olha para mim, por isso, hoje não abro mão da minha terapia, atividade física e amigos […] Esse foi o primeiro ano da minha vida que optei em não fazer metas, não planejei nada para o começo de ano, pois minhas metas já foram traçadas por Ele [Deus] e são elas que eu quero seguir”.

