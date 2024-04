Gleisi defende que Musk indenize o Brasil em R$ 1 bilhão

Presidente do PT afirma que empresário “atentou abertamente contra a soberania brasileira em prol dos seus interesses”

Manifestação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann (foto), refere-se a solicitação da Defensoria Pública da União enviada à Justiça Federal da 6ª feira (19.abr) Rafael Martins/Poder360 – 23.mar.2024

PODER360 20.abr.2024 (sábado) – 19h42



A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou neste sábado (20.abr.2024) “apoiar totalmente” que o empresário Elon Musk, indenize o Brasil em R$ 1 bilhão “por dano moral coletivo e danos sociais causados” ao país. A punição foi solicitada pela DPU (Defensoria Pública da União) à Justiça Federal na 6ª feira (19.abr).

“Elon Musk atentou abertamente contra a soberania brasileira em prol dos seus interesses e da extrema-direita. O Brasil respeita todos, mas não irá abaixar a cabeça para ninguém. Elon deve responder por seus atos!”, disse a deputada em publicação no X (ex-Twitter).

Na solicitação, o DPU afirma que as ações de Musk constituem uma utilização indevida de plataformas digitais para objetivos ilícitos, representando “uma afronta grave ao Estado democrático de Direito”.

Segundo a Defensoria, o Brasil se encontra em “momento delicado” ao se recuperar da tentativa de um golpe por setores da “extrema-direita”. Por isso, as declarações do bilionário na rede social nas últimas semanas teriam desafiado diretamente autoridades e incitado o “descumprimento de decisões judiciais”.

Musk entrou em conflito com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, depois de manifestar críticas ao magistrado. Nas postagens publicadas no início deste mês, o empresário chamou o magistrado de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”. Também ameaçou reativar as contas banidas por determinação judicial e suspender as restrições impostas à rede social.

Como respostas, Moraes determinou a inclusão do bilionário no inquérito das milícias digitais e proibiu o X de desobedecer a determinações judiciais para retirar contas de usuários do ar ou para enviar dados sobre investigados.