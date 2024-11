Gleisi Hoffmann critica aumento da Selic e diz que é ‘sabotagem à economia’

Gleisi Hoffmann, que ocupa a presidência do PT, manifestou sua insatisfação em relação ao recente aumento da taxa Selic, por meio de suas redes sociais, que passou de 10,75% para 11,25% ao ano, conforme decisão do Comitê de Política Monetária (Gleisi Hoffmann). Para ela, essa ação representa uma “sabotagem à economia” e uma “irresponsabilidade total” por parte das autoridades monetárias. A dirigente do PT também se referiu à justificativa apresentada pelo Copom para a elevação dos juros como um exemplo de “terrorismo de mercado”.

Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 6, 2024

Ela destacou uma previsão alarmante de que a Selic poderia chegar a 14,5% caso não houvesse “mudanças estruturais” no orçamento, o que, segundo ela, é uma forma inaceitável de coagir investimentos voltados para o crescimento econômico. Gleisi enfatizou que a utilização desse tipo de pressão para desestimular investimentos é inaceitável e prejudica o desenvolvimento do país. O Copom, por sua vez, ressaltou a importância de uma política fiscal que seja sustentável para garantir a estabilidade econômica.

Além disso, a presidente do PT lembrou que quatro dos diretores que votaram a favor do aumento da taxa Selic foram indicados pelo próprio partido. Ela também criticou a forma como os comentários sobre o assunto foram selecionados nas redes sociais, sugerindo que a discussão está sendo manipulada.

