Globo de Ouro chega à 80ª edição e tenta superar acusações de racismo

O glamour e o prestígio que os votos da imprensa estrangeira costumavam carregar em Hollywood tem, nos últimos anos, virado um passado no mundo do entretenimento. Nesta terça-feira (10/12), o Globo de Ouro promove sua 80ª edição em meio a um dos maiores descréditos da sua história – após anos em que ficava abaixo apenas do Oscar em termos de repercussão e contingente de famosos. Desde que casos de racismo, assédio e corrupção foram descobertos nos últimos anos, a premiação tornou-se alvo de críticas e boicotes.

Em 2021, o público e boa parte dos formadores de opinião começaram a questionar a ausência da diversidade na lista de indicados ao Globo de Ouro. A elogiada produção I May Destroy You, da atriz e produtora negra Michaela Coel, foi desprezada e a genérica Emily em Paris, da Netflix, conquistou indicações – mais tarde descobriu-se que membros do colégio de votantes da premiação foram convidados para o set da produção. O caso explodiu uma onda de boicotes e acusações de racismo e corrupção contra o Globo de Ouro, que, em 2022, nem mesmo teve a aguardada festa.

Em meio a todo esse ambiente de desconfiança e incerteza, o prêmio volta para 80ª edição, que será televisionado pela NBC – no Brasil, não haverá transmissão oficial – com a missão de superar a crise. Angela Basset foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante em Filme por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ke Huy Quan foi lembrando na categoria por sua atuação em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Viola Davis também disputa por A Mulher Rei e Abbott Elementary concorre como Melhor Série de comédia.

80ª edição do Globo de Ouro será realizada na próxima terça (10/1)

Globo de Ouro 2022 não teve público nem transmissão

A premiação está em baixa após polêmicas envolvendo racismo e corrupção

Viola Davis vence o Globo de Ouro

Entre os destaques da 80ª edição, os filmes mais indicados são The Banshees of Inisherin e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, com oito e seis indicações ao Globo de Ouro cada, respectivamente. Já na categoria de TV, Abbott Elementary lidera com cinco aparições.

Mudanças no Globo de OuroSegundo reportagem do site Deadline, a lista de indicados é, de fato, mais diversa do que aquela apresentada nos últimos anos. O levantamento aponta para 30 indicações que atende aos critérios de diversidade.

Especificamente sobre a representatividade de filmes, séries, criadores, atores e atrizes negros, o Globo de Ouro soma 16 indicações – em 2022, por exemplo, foram 13.

Em dezembro, a Asssociação de Imprensa Estrangeira comunicou que ia adicionar 103 novos votantes ao colegiado. Desses, 22,3% são latinos; 13,6%, negros; 11,7%, asiáticos, 10.7% do Oriente Médio – totalizando, 58,3% de não-brancos.

CorrupçãoUma reportagem do Los Angeles Times de 2021 afirmou que membros da associação aceitavam viagens, estadias em hotéis cinco estrelas, jantares e outros presentes em troca de nomeações à premiação.

Na época, a associação negou todas as acusações e afirmou não haver provas que sustentem as denúncias. Um porta-voz da associação respondeu ao jornal dizendo que “nenhuma dessas alegações foi comprovada em tribunal ou em qualquer investigação”.