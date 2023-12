Globo é detonada por cortar show de David Guetta no Mundial de Clubes

Reprodução

1 de 1 foto-abre-david-guetta-no-brasil-2022 – Foto: ReproduçãoA TV Globo optou por não exibir a íntegra do show de David Guetta na abertura do Mundial de Clubes da Fifa nesta sexta-feira (22/12). Mas a decisão desagradou os telespectadores que esperavam para ver a apresentação do DJ.

Quem queria ver a performance do artista, logo usou as redes sociais para reclamar. “Eu vendo a Globo cortar o show do David Guetta para ficar falando besteira”, comentou um internauta. Outro disse: “Os narradores não sabem só narrar o jogo, as apresentações e ficar quieto. Querem narrar o show do cara, do David Guetta, também… Não calam a boca, velho”.

A emissora optou por passar apenas partes da apresentação durante o pré-jogo, que contava com comentários, reportagens e expetativa dos torcedores em relação a partida entre Fluminense e Manchester City. O jogo terminou em 4×0 para o Manchester.

