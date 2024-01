Glória Perez sobre Vanessa Lopes: “Jogada no mundo real”

Reprodução

1 de 1 Gloria Perez e Vanessa Lopes – Foto: ReproduçãoGlória Perez usou as redes sociais, neste sábado (20/01), para comentar a desistência de Vanessa Lopes do BBB24. A tiktoker apertou o botão no fim da tarde de sexta (19/01) e deixou o reality show.

“Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real… esse desconhecido”, escreveu a autora ao publicar uma foto de Vanessa ao lado do botão do BBB24.

A tiktoker já vinha preocupando os participantes e o público com suas reações e atitudes dentro da casa. “Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, afirmou ela antes de desistir do programa.

Quando a sua identidade é forjada no mundo virtual e você se vê jogada no mundo real… esse desconhecido. pic.twitter.com/8HG0ecN2db

— Gloria Perez (@gloriafperez) January 20, 2024

