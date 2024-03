BBB24. Davi é acusado de praticar gaslighting contra Isabelle: entenda

Davi Brito está sendo acusado pelo público do BBB24 de ter praticado gaslighting contra Isabelle Nogueira, sua principal aliada no reality global. O assunto dividiu internautas, após o baiano iniciar uma briga com a amazonense por causa da forma como ela teria o tratado, depois do Sincerão da última segunda-feira (18/3).

“Esse vídeo prova direitinho com Davi é manipulador e distorce as coisas. Isabelle realmente não falou nada do jeito que ele tá expondo. Jogo sujo demais. É gaslighting mesmo”, opiniou um internauta.

“Uma puta irresponsabilidade ficar falando que o Davi faz gaslighting. Mano, tu tem noção do que é isso? Eu não aguento mais essas doidas esvaziando coisas que algumas de nós sofremos de verdade de maneira devastadora e que acarretaram em traumas reais”, discordou outra pessoa.

A advogada e humanista Tania Sanches também opinou sobre o assunto. “Não acredito que configura [gaslighting]. Vamos lá. Gaslighting é quando um homem manipula as situações para a mulher acreditar que a realidade que ela está tendo contato não é real. A mulher se sente confusa, podendo até mesmo duvidar do que está vendo, do que sabe e das suas próprias percepções. Geralmente o gaslighting é utilizado como forma de encobrir outros comportamentos abusivos”, explicou.

Mas, afinal, o que significa gaslighting

A palavra traduz uma violência psicológica típica de relacionamentos tóxicos, em que o abusador distorce, mente e manipula a vítima até ela achar que enlouqueceu e está errada.

A expressão, cunhada em 1960, veio do filme Gaslight, estrelado por Ingrid Bergman. No longa, a personagem sofre nas mãos do marido, que chega a diminuir a luz e o gás da casa deles para fazê-la questionar a própria sanidade.

Quase 60 anos depois, o tema segue relevante e permeando as relações humanas. Os discursos de defesa do médium João de Deus, por exemplo, receberam críticas porque o advogado Alberto Toron estaria utilizando essa técnica para diminuir o peso dos depoimentos das vítimas.

É importante frisar que, de forma geral, as mulheres são vítimas de gaslighting em relacionamentos amorosos com os homens, mas isso não é exclusividade. Essa manipulação cruel pode ocorrer na convivência familiar, no trabalho e nas amizades. Além disso, ela não é exclusiva a um gênero.

“Geralmente, quem manipula emocionalmente tende a desvalorizar, diminuir e confundir os sentimentos do outro”, comenta a psicóloga Cláudia Lobo. “Existem sinais para nos ajudar a identificar isso, como fazer o parceiro acreditar que está errado, culpabilizá-lo por suas ações, invalidar a dor do outro e insultar, dizer que ele está louco”.

Quando perceber esses sinais, Cláudia recomenda se afastar do abusador. “Nem sempre é fácil, mas é necessário”, complementa. Não ceder à culpa, ser assertivo e capaz de dizer não são outras dicas da especialista. Dependendo do caso, talvez seja necessário realizar um trabalho psicológico ou psiquiátrico para fortalecer a autoestima, segurança, confiança e capacidade de criar laços.