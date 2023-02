Go Green Eco Race inscreve mais de quatro mil corredores em 24h

A corrida de rua Go Green Eco Race teve adesão de mais de quatro mil corredores, encerrando as inscrições em menos de 24h. Com foco em oferecer ações que visam conscientizar os corredores sobre o descarte correto de resíduos e a importância da reciclagem, a competição terá largada no Jardim de Alah, em Salvador, no dia 19 de março, trazendo circuitos de 5 e 10km.

Patrocinado pela Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o evento também terá uma edição na cidade de Porto Alegre (RS), no dia 2 de abril.

Durante a corrida, os participantes serão apresentados a diversas iniciativas conectadas pela sustentabilidade. No percurso serão disponibilizados coletores de materiais recicláveis, assim como sinalizações que promovem ações educativas para o descarte correto dos resíduos. Ainda serão utilizados materiais recicláveis na estrutura do evento, como lonas produzidas com polipropileno, além da parceria de cooperativas locais para o encaminhamento adequado dos resíduos arrecadados.

Para Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing e Comunicação da Braskem, essa é uma oportunidade de levar a temática da economia circular para o mundo do esporte. “As corridas de rua são um excelente espaço para essa interatividade de ações educativas sobre a importância da reciclagem. Uma atividade ao ar livre que naturalmente atrai pessoas que estão abertas a conhecer mais sobre o tema”.

Também como parte das ações de conscientização ambiental, os participantes poderão conferir, por meio de um selo, quais peças da arena foram produzidas com resíduos recicláveis. Já as estruturas de madeira e alumínio serão reutilizadas nas próximas edições do evento.