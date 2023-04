Gol implementa tênis no uniforme da tripulação nas aeronaves

A companhia Gol Linhas Aéreas incluiu tênis como parte do uniforme da tripulação nas aeronaves. A ação entrará em vigor ainda este mês. Além de oferecer conforto aos funcionários, os calçados com design exclusivo têm pegada ecológica. Eles são confeccionados 100% com garrafas PET.

De forma inédita na história da aviação brasileira, a companhia desenvolveu os calçados em parceria com a marca de sapatos sustentáveis Yuool. Cerca de 11 mil pares de tênis serão distribuídos para os colaboradores da empresa que fazem uso de uniforme durante o expediente.

O cofundador e CEO da Yuool, Eduardo Rocha, apontou que o propósito da etiqueta é garantir conforto com produtos agênero. Cada trabalhador ficará livre para aderir ao tênis, se achar funcional e adequado.

Copiloto da companhia aérea, Andrea Martins comemorou a novidade em comunicado à imprensa. “Por muito tempo, eu usei sapato masculino, porque não encontrava modelos oxford femininos, um dos poucos que eu achava que combinava”, contou.

Com foco no conforto, os tênis também carregam o DNA da Gol, começando pelo solado na cor laranja. Outro ponto é a logomarca da empresa bordada na lateral do calçado.

A parceria entre as empresas atende a demandas dos aeroportos, que estão ficando cada vez mais modernos e maiores. Por conta disso, a tripulação precisava caminhar bastante entre um hangar e outro, por exemplo.

Lançada em 2017, a Yuool nasceu com o propósito de criar produtos com matéria-prima mais ecológica. No caso dos tênis exclusivos para a Gol, a empresa utiliza cerca de 10 garrafas plásticas recicladas em cada par de calçados. Logo, 110 mil PETs são utilizadas para a ação.