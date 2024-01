(Foto: Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, inicia a manutenção da iluminação pública na rodovia BA 290, no trecho do Aeroporto 9 de Maio até a zona urbana no sentido do Trevo.

Por meio da troca de lâmpadas e demais equipamentos em mais de 212 postes, a administração pública aumenta substancialmente a segurança dos usuários da estrada, reduzindo o risco de acidentes ao fornecer melhores condições de visibilidade, dentre outros benefícios.

(Fotos: Reprodução)

O post Prefeitura inicia manutenção da iluminação pública na rodovia BA 290 apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.