Golaço de Richarlison na Copa concorre ao Prêmio Puskás; relembre

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a lista dos concorrentes ao Prêmio Puskas, que elege o gol mais bonito de cada ano do futebol mundial. Um dos lances indicados é o golaço de voleio marcado pelo atacante Richarlison com a camisa da seleção brasileira, durante a vitória por 2×0 sobre a Sérvia, na rodada de estreia da Copa do Mundo do Catar.

O jogador do Tottenham concorrerá com mais dez jogadores que marcaram belos gols ao longo de 2022. Além do golaço brasileiro, outro lance da Copa entrou na lista: o gol de Mbappé que levou a final entre França e Argentina para a prorrogação. Na jogada, ele recebeu um lançamento de Rabiot, tocou de cabeça para Thuram, recebeu de volta e bateu sem deixar a bola cair para marcar o gol nos minutos finais do tempo normal.

A França, aliás, é o país com mais representantes na disputa. O lateral-esquerdo Theo Hernandez, que também jogou a Copa, está concorrendo por um gol marcado pelo Milan, em lance no qual atravessou o campo da saída da área de defesa à área adversária para marcar o gol.

Dimitri Payet concorre por um gol marcado em chute de primeira de fora da área após cobrança de escanteio, em duelo entre Olympique de Marselha e PAOK, e Amandine Henry, do Lyon, entrou na briga por uma linda finalização de fora da área contra o Barcelona pela Liga dos Campeões Feminina.

Além de Henry, há outras duas representantes do futebol feminino na lista: Alessia Russo e seu gol de calcanhar pela Inglaterra contra a Suécia na Eurocopa Feminina e a pintura de Salma Paralluelo, do Barcelona, após lindo drible passando por duas adversárias do Barcelona

O italiano Mario Balotelli também está concorrendo, por um gol de letra pelo Adana Demirspor. Há também um acrobático do australiano Alou Kuol contra o Iraque na Copa Asiática Sub-23 e um chute de primeira de Francisco González Metilli, do Córdoba, no Campeonato Argentino.

O lance de Metilli é o único protagonizado no futebol sul-americano. Outro indicado é Marcin Olesky, que fez de voleio pelo Warta Poznan no Campeonato Polonês de amputados.

Veja a lista completa de candidatos ao Prêmio Puskas:

Mario Balotelli (Itália) – Adana Demirspor

Amandine Henry (França) – Lyon

Théo Hernández (França) – AC Milan

Alou Kuol (Austrália) – Seleção australiana Sub-23

Kyllian Mbappé (França) – Seleção francesa

Francisco González Metilli (Argentina) – Córdoba

Marcin Oleksy (Polônia) – Warta Poznan

Salma Paralluelo (Espanha) – Villarreal

Dimitri Payet (França)- Olympique de Marselha

Richarlison (Brasil) – Seleção brasileira

Alessia Russo (Inglaterra) – Seleção inglesa