“Golpista do Tupperware” também aplicou “golpe da Rapunzel” em salão

Além de ser investigada por suspeita de dar golpes em uma vendedora de Tupperware, Klyvia Alves Bomfim, 29 anos, também é acusada de dar o calote em um salão de beleza, localizado na QNN 24, em Ceilândia. Ela saiu sem pagar por um aplique de cabelo, no valor de R$ 1,5 mil. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), conduz as investigações.

A PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão contra a mulher nesta sexta-feira (24/3). O Metrópoles não localizou a defesa dela para comentar as acusações. O espaço segue aberto.

Segundo as investigações, Klyvia teria deixado um cartão de crédito e a senha para realizar o pagamento, mas não teve a transação autorizada pela operadora. Quando a dona do salão tentou entrar em contato, a suspeita deu várias desculpas por mensagens de áudio.

“É porque meu telefone está com meu marido. Qualquer coisa, vou fazer a devolução. Estou enrolada aqui na loja porque é correria, muita coisa para eu fazer”, disse.

“Sei que você está certa, mas hoje estou sozinha, meu marido faltou. Tem a mercadoria do pessoal que vai entregar aqui hoje também. Posso chegar em casa 20h, 21h, que se você estiver morando aí perto eu pego e levo. Vou pagar também o vestido que já tinha usado. É R$ 40, né? Se for, eu já te pago”, completa.

PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão contra estelionatária do tupperware

Segundo a PCDF, a autora adquiriu diversas peças de roupa da empresa e, quando do pagamento, apresentou a vítima um falso comprovante de transferência bancária

Ela levou consigo mercadorias avaliadas em R$ 840

Em 2019, a autora teria se apossado de joias e semi joias que também havia recebido através de contrato de consignação

Nas buscas, os policias encontraram roupas adquiridas ilicitamente e 29 potes de tupperware que ela havia se apropriado

O aparelho de telefone celular da autora foi apreendido

“Golpe da Tupperware”Segundo a PCDF, Klyvia adquiriu diversas itens em um loja e, quando foi ao caixa, apresentou um falso comprovante de transferência bancária. Ao perceber que o dinheiro não havia sido creditado, a dona da empresa passou a cobrar a autora, a qual lhe prometeu fazer o pagamento via Pix e novamente não honrou com o prometido, tendo apresentado diversas desculpas para não efetuar o pagamento.

Nas buscas, na casa da mulher, em Vicente Pires, os policias encontraram as roupas adquiridas ilicitamente e 29 potes de Tupperware que ela havia se apropriado. O aparelho de telefone celular dela também foi apreendido.

Em superficial análise, foram encontradas 12 conversas nas quais pessoas cobravam da jovem o pagamento de mercadorias adquiridas por ela.

A suspeita também é investigada em outro processo por causar prejuízo de R$ 840 em uma loja de roupas.

A estelionatária não foi presa. A Justiça determinou que fosse cumprido mandado de busca e apreensão, além de duas medidas cautelares com obrigação de comparecer em todos os atos do processo, além da proibição de se mudar de endereço sem avisar a Justiça.