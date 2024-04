Gordura localizada: veja como se livrar dos pneuzinhos

A gordura localizada é um problema especialmente incômodo para quem tem o propósito de perder peso. Principalmente quando está presente nos flancos, os famosos pneuzinhos, é bastante difícil de eliminá-la.

De acordo com a médica Cláudia Merlo, especialista em Cosmetologia, o corpo utiliza essa gordura como fonte de energia apenas como última opção. Portanto, ela tende a permanecer mesmo com dieta e exercício físico.

Como se livrar dos pneuzinhos? De acordo com a especialista, muitas pessoas notam que a associação da dieta com o exercício físico até promove uma redução da gordura localizada, mas não uma eliminação completa. “Essa gordura é mais resistente. Alguns exercícios do tipo HIIT, ou treino intervalado de alta intensidade, são mais eficientes para eliminá-la, mas há casos em que é necessário a ajuda de procedimentos estéticos“, afirma.

Por isso, para a médica, é necessário aumentar o gasto calórico e associar procedimentos. “Gosto muito do resultado da aplicação de substâncias redutoras de células de gordura em flancos. É uma região onde a densidade de gordura é grande, portanto pode ser necessário mais de uma sessão, dependendo do caso até três ou quatro”, acrescenta a médica.

No entanto, é importante que esses tratamentos sejam realizados por profissionais médicos. “Existem diferentes protocolos e formas de aplicação no que diz respeito às substâncias redutoras de células de gordura e se elas forem aplicadas em profundidade errada, isso pode gerar uma complicação”, alerta Cláudia.

