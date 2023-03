Goulart lamenta atuação do Bahia no 2º tempo e pede apoio da torcida

A fase ruim que o Bahia vive na temporada foi ampliada. Neste sábado (11), o tricolor perdeu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. O Esquadrão foi derrotado pelo Itabuna, por 1×0, fora de casa, e agora terá que reverter a situação para avançar à final do estadual. Após a partida, o atacante Ricardo Goulart lamentou o resultado. Para ele, o time fez um bom primeiro tempo, mas parou na segunda etapa.

“Sabemos a importância dessa primeira partida, fizemos um primeiro tempo melhor do que o segundo, conseguimos envolver o Itabuna, tivemos chances. No segundo tempo ficamos mais estáticos e ficou mais fácil para o Itabuna nos marcar. Infelizmente tomamos um gol de bola parada e o jogo se tornou outro. Agora é descansar, terça temos um jogo contra o Fluminense-PI, outra competição. Não temos tempo para treinar, mas vamos em busca do triunfo. Só assim nos dá confiança”, disse ele.

Questionado sobre a fase ruim e as cobranças do torcedor, o atacante disse que o grupo está confiante em fazer um bom ano e pediu o apoio das arquibancadas.

“Acho que temos que pensar mais. O objetivo da partida é sempre o triunfo. Nessa falta de treinos, o mais importante é o triunfo. Nosso grupo está confiante, mas talvez possa vir um pouco de confiança do torcedor para a gente. É uma maratona [de jogos] e nosso grupo agora tem que descansar para fazer um bom jogo na terça feira”, disse.

O próximo compromisso do Bahia será pela Copa do Nordeste. Terça-feira (14), o time encara o Fluminense-PI, em Teresina, pela penúltima rodada da primeira fase. O tricolor é o lanterna do grupo B e precisa vencer para seguir com chances de classificação.