Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), o governador do Estado de São Paulo, foi diagnosticado neste domingo, 12, com Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o mandatário está se sentindo bem, apenas com sintomas leves da doença. Isolado, Tarcísio está sendo acompanhado pelo pelo infectologista Esper Kallás e vai seguir despachando de sua casa, cumprindo os protocolos para garantir a segurança de sua equipe.

Leia também

Dilma deve assumir comando do Banco do Brics com salário milionário



Tarcísio sanciona lei que garante auxílio-moradia para mulheres vítimas de violência doméstica