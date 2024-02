Da avenida para a disputa eleitoral: Kim Kataguiri critica Boulos por participar de desfile da Vai-Vai, que ‘demonizou’ policiais em alegoria

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Kim Kataguiri, criticou nesta segunda-feira, 12, o também pré-candidato à prefeitura Guilherme Boulos por ter participado do desfile da escola de samba Vai-Vai, em São Paulo. “A Vai-Vai recheou de bandidolatria o seu desfile no carnaval. Alas demonizando policiais e homenageando bandidos puderam ser vistas na apresentação da agremiação. Boulos não se conteve: participou do desfile e já declarou sua torcida. Surpresa zero, né?”, escreveu o parlamentar em seu perfil no X (antigo Twitter). A escola de samba foi criticada por trazer uma alegoria que “demonizava” a Polícia Militar em seu desfile. Na ala, participantes utilizaram roupas militares, escudos com a inscrição “Choque”, asas e chifres em tons vermelho, laranja e amarelo. Como mostrou o site da Jovem Pan, deputados de diferentes partidos não aprovaram a forma como os agentes públicos foram retratados. “Torço para que uma escola de samba que promove esse tipo de absurdo seja rebaixada. Não há justificativa para fazerem tamanha imbecilidade contra os policiais, categoria que rala diariamente, sob condições precárias, para proteger aqueles que eles nem conhecem”, disse o deputado Sargento Gonçalves (PL-RN). Já o deputado Coronel Telhada (PP-SP) afirmou que o desfile representou uma “inversão de valores” e que foi um total “desrespeito com a nossa polícia militar”. Confira a publicação de Kim Kataguiri no X:

