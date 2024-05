Governador do Acre será julgado pelo STJ na próxima quarta (15/5)

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP-AC), será julgado na próxima quarta-feira (15/5), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cameli é réu por envolvimento em um milionário esquema de desvios de dinheiro no Acre.

A Procuradoria Geral da União (PGR) acusa o governador por crimes de organização criminosa, corrupção, peculato e fraude em licitação. A PGR quer o afastamento do governador no STJ e ainda denuncia familiares dele, empresários e servidores por recebimento de propina e desvios em obras.

Os ministros da Corte Especial vão aceitar a denúncia contra Cameli, afirmam interlocutores do STJ. O governador, mesmo réu, não deve ser afastado do cargo. O afastamento é considerado pelos ministros uma medida drástica que configuraria condenação antecipada do governador e que os fatos, que motivaram o afastamento, não são amparados em argumentos atuais.

Denúncia Em novembro do ano passado, a PGR denunciou o governador por suspeita de integrar organização criminosa que gerou prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 11,7 milhões, e solicitou o afastamento dele. Um mês depois, Cameli apelou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar as investigações que basearam a acusação. Os advogados do governador alegaram ao STF que o início das apurações da Operação Ptolomeu, que mira desvios em contratos do governo acreano, violou a competência do STJ como foro para investigar governadores.