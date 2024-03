Governadores apoiam fim da reeleição e ampliação de mandato para cinco anos

Os governadores Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, manifestaram apoio à proposta discutida no Senado que visa acabar com a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito, além de ampliar o mandato para cinco anos. Todos os três foram reeleitos em 2022. A medida é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O relator do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), apresentou aos líderes partidários três sugestões de Propostas de Emendas à Constituição (PEC) para acabar com a reeleição. Os líderes partidários receberam as propostas de forma positiva.

Os governadores participaram da abertura da 10.ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Porto Alegre, e deixaram claro que opinaram de forma pessoal, não em nome da entidade. Zema afirmou ter conversado com Pacheco sobre o tema e destacou que o senador é favorável à ideia de unificar as eleições a cada cinco anos. Ratinho Júnior expressou sua preferência por um mandato de cinco anos para o Executivo, enquanto Leite considerou positiva a discussão, mencionando outras medidas que poderiam aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro.

Publicada por Felipe Cerqueira

