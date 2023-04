Governadores e prefeitos têm mais 12 dias para atualizarem dados sobre obras paradas

Os governadores e os prefeitos têm até o próximo dia 24 para atualizarem as informações sobre obras paralisadas na plataforma Mãos à Obra do governo federal. Nesta quarta-feira, 12, a Casa Civil informou que os empreendimentos inacabados que já tiveram dados atualizados até a última segunda-feira, 10, começarão a ser avaliados pelos técnicos. O atendimento às demandas apresentadas pelos gestores locais levará em consideração a ordem de envio das informações à plataforma. É por meio o procedimento que o governo pode disponibilizar os recursos necessários para a obra ser finalizada. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo publicará nos próximos dias uma medida provisória (MP) para atualizar os valores de obras que estão paralisadas. “Não é possível insistir que o prefeito vai arrumar recursos para obra, porque não vai. Ou a gente atualiza o valor, ou a obra não será concluída”, frisou Rui Costa, nesta quarta-feira, durante evento promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB). O aplicativo Mãos à Obra foi lançado em 10 de março como ferramenta para permitir que prefeitos e governadores atualizem o estado de obras paralisadas ou inacabadas. Na iniciativa, está prevista a retomada da execução de equipamentos sociais nas áreas de Saúde, Educação, Esporte, Cultura, além de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida e outros projetos que integram a carteira do Ministério das Cidades.

*Com informações do Estadão Conteúdo.