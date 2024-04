Governistas comemoram o Dia dos Povos Indígenas

“Dia de exaltar a nossa ancestralidade”, declarou o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social)

Governistas celebraram o Dia dos Povos Indígenas nesta 6ª feira (19.abr.2024). A data é considerada o Dia dos Povos Indígenas –e não mais o Dia do Índio– desde 2022. A mudança aprovada pelo Congresso Nacional teve o objetivo de representar de maneira mais apropriada a diversidade cultural e étnica dos povos originários.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, declarou: “O Brasil é Terra Indígena”. Ela compartilhou uma publicação do perfil do ministério no X (ex-Twitter) que afirma que o país é de muitas terras, da diversidade, do cuidado e também da união.

“Dia de exaltar a nossa ancestralidade”, declarou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Ele reafirmou o orgulho que tem de sua história, já que tem origem indígena.

O ministro disse que, apesar de sua felicidade em ver que os indígenas conquistando direitos pelo empenho de Guajajara e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é necessário ainda mais esforços. E completou: “Por aqui, seguirei atento e ao lado dos parentes por mais direitos, respeito e oportunidades”.

A primeira-dama Janja Lula da Silva declarou que reforça todos os dias a importância do respeito e da proteção aos povos originários. “Como diz Ailton Krenak, primeiro escritor indígena imortal da Academia Brasileira de Letras e que tive a honra de conhecer pessoalmente essa semana, o futuro é ancestral”, disse em seu perfil na rede social.

