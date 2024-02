Governistas comemoram posse de Lewandowski na Justiça

Ministro ocupa vaga que era de Flávio Dino, futuro ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)

Ricardo Lewandowski (esq.) e Lula (dir.) durante cerimônia de posse do novo ministro nesta 5ª feira (1º.fev) Sérigio Lima/Poder360 – 01.fev.2024

Governistas comemoram nesta 5ª feira (1º.fev.2024) a posse do ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele assumiu o cargo ocupado por Flávio Dino, futuro ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Eu tenho a certeza de que fará um ótimo trabalho”, disse o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em seu perfil no X (ex-Twitter). Deu os parabéns a Lewandowski e declarou: “Bem-vindo à equipe”.

O ministro da Educação, Camilo Santana, foi à posse do novo ministro e afirmou que Lewandowski pode contar “sempre” com o MEC (Ministério da Educação) para construírem “juntos” os projetos que o “Brasil precisa”.

Marcio Macedo, ministro da Secretaria Geral da Presidência, disse que “feliz do país” que tem um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um ministro como Lewandowski. Ele também desejou que o novo ministro da Justiça faça um excelente trabalho “para que o país possa ter uma segurança decente que possa levar paz aos brasileiros”.

Participei da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Desejo ao ministro sucesso na condução e liderança do Ministério e nas ações para a segurança do nosso país. pic.twitter.com/NhLDeLvH7A

— Marcio Macedo (@MarcioMacedoPT) February 1, 2024

Leia outras manifestações:

Paulo Pimenta, ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social): Bem-vindo ao time, ministro Lewandowski! pic.twitter.com/GxtwoVeBKq

— Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) February 1, 2024

